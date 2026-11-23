Promo SuperEnalotto: 15€ di bonus
Registrandoti online, ottieni 15€ di bonus per le tue giocate SuperEnalotto
Dal 23 novembre al 20 dicembre 2026, registrandoti online sul sito di un rivenditore aderente, ricevi 15€ di bonus per le tue giocate SuperEnalotto.
Come partecipare?
Registrati col codice PLAY-11, effettua la prima ricarica e ricevi 15€ di bonus
Registrati col codice PLAY-11, effettua la prima ricarica e ricevi 15€ di bonus
Attenzione: ogni rivenditore ha modalità diverse di attivazione, controlla le istruzioni accanto al logo.
Termini e condizioni
- Per ottenere il bonus è necessario ricaricare il Conto Gioco di almeno 5€ entro 7 giorni dalla registrazione
- Il bonus è spendibile su tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto
- Il bonus ha validità di 30 giorni dalla data di erogazione
Come registrarsi?
Registrandoti online, ottieni 15€ di bonus per le tue giocate SuperEnalotto
Dal 23 novembre al 20 dicembre 2026, registrandoti online sul sito di un rivenditore aderente, ricevi 15€ di bonus per le tue giocate SuperEnalotto. Come partecipare? Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in sicurezza seguendo pochi e semplici passaggi Ricevi 15€ di bonus da utilizzare sulle tue giocate SuperEnalotto online
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto
Dal 21 settembre all’11 ottobre mettiti alla prova con il gioco di memoria più famoso: il Memory speciale di SuperEnalotto. Abbinando le tessere potrai ottenere 15€ di bonus da utilizzare sulle tue giocate SuperEnalotto. Come partecipare? Abbina le tessere del Memory fino a completarlo Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in sicurezza seguendo pochi e semplici passaggi Ricevi 15€ di bonus da utilizzare sulle tue giocate SuperEnalotto online!
Se ti registri ed effettui la prima ricarica ricevi 15€ di bonus su SuperEnalotto e Super Win for Life
Dal 13 luglio al 2 agosto 2026, se ti registri tramite uno dei siti ufficiali, ricevi 15€ di bonus da utilizzare per le tue giocate SuperEnalotto e Super Win for Life. Come partecipare? Scegli uno dei siti ufficiali aderenti alla promo tramite sito o app Registrati in semplici passaggi Ricarica il tuo account di almeno 5€ Ricevi 15€ di bonus complessivi per provare a vincere il Jackpot da sogno e la Super Rendita!
Partecipa all'Iniziativa Speciale SuperEnalotto SuperStar: SuperEstrazione! 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ ciascuno, per un totale di 4 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso n. 55 di sabato 4 aprile 2026.
SuperEstrazione è l’Iniziativa Speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 20.000€ nell’estrazione straordinaria del 4 aprile 2026. Dall’11 marzo, se fai una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida sul concorso del 4 aprile partecipi automaticamente all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si gioca Per partecipare alla nuova Iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 20.000€ ciascuno, messi in palio nel concorso speciale del 4 aprile 2026. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Hai a disposizione diversi modi per partecipare: Scheda speciale dedicata all’iniziativa; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar; Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€; Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati; Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa; Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso speciale; Schedine online: scopri come giocare online e partecipare all’estrazione speciale; Giocate da app: scopri come giocare da app e partecipare all’estrazione speciale. La raccolta per il concorso speciale n.55 di sabato 4 aprile inizierà l’11 marzo..