Vincite punti 5+0 a Bagnara Calabra (RC)

Vincite punti 5+0 a Capoterra e a Pula

In palio per il concorso di giovedì 29 agosto, un Jackpot da 67.600.000€

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 136 di martedì 27 agosto, con il Jackpot che arriva a 67,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 29 agosto 2024. È festa però per due fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 56.539€ ciascuno. Le giocate vincenti sono state realizzate: a Capoterra (CA) presso il punto di vendita Sisal Bar Re Boa situato in Strada Frutti d’Oro La Vigna, 3. a Pula (SU) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Alessandro Porcu situato in Via Santa Croce, 29 C. La combinazione vincente è stata: 12 – 23 – 36 – 42 – 50 – 71 – J 80 – SS 40. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 27 agosto ha assegnato ben 371.548 vincite. Congratulazioni al vincitore!