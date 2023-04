Vincita da punti 5 del 24 aprile

Riscosso il Jackpot da oltre 73,8 milioni vinto online

il “6” è stato centrato con una giocata online da 2 €. Ecco la storia di "Carlo":

È stata presentata per l’incasso la vincita del Jackpot SuperEnalotto di oltre73,8 milioni di euro realizzata online durante il concorso n. 36 di sabato 25 marzo 2023, mettendo in gioco soli 2 euro. Vincere il Jackpot SuperEnalotto è un momento incredibile. In un attimo, con 6 numeri e tanta fortuna, la vita del fortunato ha una svolta, decisiva e definitiva. A stupirci in questa storia, però, è come la vita e le emozioni di un plurimilionario possano essere semplicemente “semplici”. La storia di Carlo - nome di fantasia scelto dal vincitore - è una storia “ricca”, non solo per il conto in banca che il fortunato vedrà accreditarsi, ma soprattutto “ricca di valori”. Carlo è un uomo di mezza età, sposato, con una figlia e nipoti. Appassionato di moto, il fortunato vincitore è un operaio che ha sempre lavorato, insieme alla moglie, per costruire una famiglia meravigliosa. Moglie, figlia e parenti stretti sono così importanti per lui da voler celebrare con costanza, attraverso i numeri, le date che hanno scandito la sua vita, di cui loro ne sono l’essenza. “Sono una persona concreta e di buon senso. Sono responsabile e dedito al lavoro e alla famiglia. E poi ci sono le passioni che servono a staccare dalla quotidianità e dalle fatiche. La mia passione sono le moto. Salire in sella, girare la chiave, sentire il rombo del motore, mi porta in una dimensione di benessere e di scoperta. Oggi, grazie alla vincita, potrò comprare la moto dei miei sogni e sentirmi davvero libero e felice”. Determinazione e costanza nel mettere in gioco le “sue” date non hanno mai fermato Carlo nel suo appuntamento con la fortuna. E ad avvicinare il vincitore al gioco online è stata proprio la pandemia, l’impossibilità di uscire dalle mura domestiche e la volontà di trovare una modalità, costante, nuova e sicura. Online ha trovato la soluzione adatta alle sue esigenze, comoda e semplice, con un click. “Ho sempre lavorato con orgoglio e ho insegnato a mia figlia i valori del sacrificio e la capacità di gioire delle piccole cose. E oggi che ho vinto mi sento fortunatissimo ma normale. Continuerò a lavorare e a fare le cose che ho sempre fatto. Oggi, però, guardo alla vita con un nuovo spirito. Incomincerò a dedicare quel tempo che ho sempre destinato solo al lavoro, a me stesso. Prenderò qualche giorno di ferie che negli anni ho accumulato per salire sulla mia nuova moto. Farò qualche viaggio, comprerò una casa e penserò al futuro di mia figlia. E poi aiuterò i miei parenti e farò beneficienza”. Quel sabato 25 marzo in cui Carlo ha giocato, insomma, lo ha fatto come fa sempre, ad ogni concorso, da 18 anni, giocando con 2 euro la sua combinazione fortunata. Nulla di strano, nulla di insolito per il vincitore. Ancora qualche anno e Carlo andrà in pensione. Un progetto che oggi vede con occhi diversi, che si illuminano senza lasciare traccia alle incertezze, grazie anche alla solidità economica. “E’ un progetto semplice e banale quello di pensare alla pensione e che speravo di poter affrontare senza dover rinunciare alla gioia di una cena o di un viaggio trascorrendo invece intere serate a controllare le bollette. Oggi, insomma, posso sorridere al mio futuro”. E intanto la vita continua e la sera stessa il vincitore gioca per il concorso del martedì successivo, comodamente seduto sul suo divano, comodamente sul sito Sisal.it, custode dei suoi sogni, delle sue sicurezze e persino dei suoi ricordi la solita combinazione fortunata. “Quando ho scoperto della vincita del Jackpot, la sera stessa, sono sbiancato e ho condiviso subito la notizia con mia moglie. E l’ho resa davvero felice. Le ho regalato la mia serenità”. Quella notte entrambi non abbiamo dormito, increduli fosse capitato a noi, soffocati da un senso di pace più grande di noi. Poi, il mattino dopo, sono andato a camminare nel bosco, come faccio sempre quando voglio scaricare le mie tensioni e razionalizzare i miei pensieri”. Come un fiume in piena, prima di tornare alla sua vita di sempre, il fortunato vincitore - abbozzando un ultimo sorriso - conclude “Mi avete chiamato la scorsa settimana perché temevate non mi fossi accorto della vincita. Servizio eccellente, impeccabile. Mi sono sentito coccolato e accudito. Ma la sera stessa della vincita ho giocato i soliti 2 euro e non smetterò mai di giocare. I numeri che gioco ad ogni estrazione sono la storia della mia vita, delle mie radici. E sono anche la certezza del mio futuro.”. Passione e fiducia così radicate meritavano di essere premiate e la fortuna ha deciso il corso della sorte di questo uomo, Carlo.