Numeri vincenti del SuperEnalotto del 10 settembre 2022

L’estrazione più amata e attesa dagli italiani: il SuperEnalotto ha stregato proprio tutti grazie al suo montepremi da Guinness World Record. Nella giornata di oggi, sabato 10 settembre 2022, il concorso ha lasciato a bocca asciutta i milioni di giocatori che ambivano a vincere il Jackpot del SuperEnalotto.

Ecco la sestina estratta, il numero Jolly e il SuperStar del concorso numero 109 del SuperEnalotto: 62, 66, 68, 70, 75, 83, Jolly 30, SuperStar 64.

Le vincite di oggi

Nessun ‘6’ nè ‘5+1’ tra le vincite di oggi. Per fortuna, festeggiano almeno i vincitori del punto ‘5’, 23 in totale, che mettono in tasca 13.446,66 euro. Ma a rendere speciale questa calda sera di settembre ci pensa il numero SuperStar. Per chi non lo sapesse, il SuperStar è un numero che può essere aggiunto alla propria schedina, ottenendo la possibilità di vincite più alte. In questa estrazione, il numero SuperStar ha fatto vincere a 5 fortunati la bellezza di 33.844 euro.

A quanto ammonta il Jackpot?

Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua ascesa: al prossimo appuntamento con la lotteria previsto per martedì 13 settembre 2022 in palio ci saranno 270.300.000 euro.

Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 109 del SuperEnalotto? Scegliete se partecipare in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.