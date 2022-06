Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti di oggi 11 giugno 2022

È proprio vera quella frase che dice che la felicità è autentica solo se condivisa. La citazione tratta dal film 'Into the Wild' del 2007 calza a pennello per i 15 giocatori che oggi hanno indovinato cinque numeri della sestina vincente del SuperEnalotto, portandosi a casa un premio di 18.181,32 ciascuno.

La combinazione vincente del concorso di sabato 11 giugno 2022 è: 5, 8, 18, 28, 33, 59, Jolly 9, SuperStar 83.

Qual è il Jackpot della prossima estrazione?

L'estrazione del SuperEnalotto di martedì 14 giugno 2022, la 71 esima dell’anno, mette in palio 221 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri vincenti. Il Jackpot è sempre più alto e detiene il record di montepremi più ricco nella storia della lotteria italiana. Infatti, la sestina vincente non viene centrata da oltre un anno, quando il 22 maggio 2021 un giocatore di Montappone (FM) ha vinto la bellezza di oltre 156 milioni di euro.

Se anche voi volete tentare la fortuna per cercare di vincere il Jackpot milionario potete giocare al SuperEnalotto in qualsiasi momento della giornata. Scopri come convalidare la tua giocata in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che puoi registrare la tua giocata fino alle ore 19.30 del giorno di estrazione.

Buona fortuna a tutti i giocatori di SuperEnalotto!