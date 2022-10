Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'11 ottobre 2022

Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'8 ottobre 2022

Pioggia di cinque per il SuperEnalotto di oggi. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 286,5 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

Ancora nessun ‘6’, ma nell'estrazione di sabato 8 ottobre quindici giocatori fortunati si sono aggiudicati un ‘5’ dal valore di 21.134,06 euro. Ma il concorso di oggi, sabato 8 ottobre non ha regalato gioia ai soli vincitori del punto ‘5’. A brindare ci sono anche i sei fortunati che hanno azzeccato 4 numeri della sestina più il numero SuperStar. Per loro un premio di 39.796 euro. La combinazione vincente del concorso numero 121 del SuperEnalotto è stata: 26, 33, 41, 51, 80, 84, Jolly 15, SuperStar 44. A quanto ammonta il Jackpot del SuperEnalotto Come abbiamo detto, il il ‘6’ continua a nascondersi, con il Jackpot che raggiunge la cifra inarrivabile di 286.500.000 euro in palio per il prossimo concorso. La Fortuna bacerà qualche fortunato giocatore durante il prossimo concorso SuperEnalotto di martedì 11 ottobre 2022? L’ultimo punto ‘6’ risale al 22 maggio 2021, quando in provincia di Fermo, un giocatore indovinò l’esatta sestina estratta, portando a casa un montepremi di oltre 156 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Il prossimo appuntamento con la lotteria SuperEnalotto è previsto per martedì 11 ottobre 2022. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 122 del SuperEnalotto? Scegliete se partecipare al concorso in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.