Numeri vincenti del SuperEnalotto del 25 ottobre 2022

La settimana del SuperEnalotto si apre nel migliore dei modi: centrato un punto ‘5 Stella’ dal valore di oltre 800 mila euro!

La febbre da SuperEnalotto non si ferma neanche stasera e continua ad alzare la posta in gioco. Nessuno ha indovinato la sestina vincente che avrebbe messo in palio il montepremi più alto della storia della Lotteria italiana. Il Jackpot in palio per il prossimo concorso SuperEnalotto raggiunge, dunque, quota 295.700.000 euro. Scopriamo la combinazione dell'ultima estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 25 ottobre 2022: 1, 19, 41, 48, 68, 71, Jolly 25, SuperStar 45. SuperEnalotto, le vincite di oggi L’estrazione odierna di martedì 25 ottobre 2022 ha visto un giocatore centrare la vincita del punto ‘5 Stella’ dal valore di 833.305,50 euro. La vincita è stata realizzata a Padova, grazie a una schedina a 5 pannelli. Sapete come si gioca al SuperEnalotto? Controllate la sezione del sito SuperEnalotto.it dedicata alle regole del gioco: troverete tutte le risposte alle vostre domande! Ma a festeggiare questa sera non è solo il punto ‘5 Stella’: 8 fortunati giocatori realizzano un punto ‘5’ da 33.332,22 euro; mentre il punto ‘4 Stella’ regala un sogno da 27.037 euro a 4 giocatori. Come giocare al SuperEnalotto Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. In bocca al lupo a tutti i giocatori che tenteranno la fortuna al prossimo concorso di giovedì 27 ottobre 2022!