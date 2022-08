Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 4 agosto 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 26 luglio 2022

La dea bendata ha baciato 4 giocatori che, grazie a una giocata da pochi euro, si mettono in tasca un premio superiore a 50 mila euro.

Raffica di vincite per il SuperEnalotto di oggi: l’ideale per rinfrescare questo torrido martedì di fine luglio! Scopriamo insieme la sestina vincente estratta oggi martedì 26 luglio 2022: 8, 31, 34, 44, 56, 77, Jolly 36, SuperStar 9. SuperEnalotto, le vincite di oggi Nel concorso numero 89 di martedì 26 luglio, sono stati centrati 4 punti ‘5’ da 57.937,33 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a Milano (MI) e Acquaviva delle Fonti (BA), con schedina Quick Pick; mentre a Isola di Capo Rizzuto (KR) e Villasimius (SU), è stata usata una schedina a 2 pannelli. Per scoprire come si gioca a SuperEnalotto e conoscere tutte le modalità di convalida della schedina, controlla direttamente sul Sito ufficiale: troverai tutte le informazioni utili per iniziare subito a giocare! Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire! La sestina estratta oggi non ha prodotto il tanto atteso punto ‘6’, ovvero il premio di prima categoria, che consegnerebbe il concorso in questione alla storia della lotteria italiana. Infatti, il prossimo giocatore che indovinerà la sestina estratta porterà a casa il Jackpot più alto della storia del SuperEnalotto. Il Jackpot del SuperEnalotto disponibile per il prossimo concorso è di 244.700.000 di euro. Volete provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 90 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.