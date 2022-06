Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 6 giugno 2022

Estrazione SuperEnalotto del 26 maggio 2022: il Jackpot vola a una cifra da record!

Nessun ‘6’ nell'estrazione di stasera: il Jackpot continua la sua scalata. Centrati 7 punti ‘5’ che fruttano ai fortunati vincitori oltre 30.000 euro.

Il Jackpot del SuperEnalotto vola a 211.700.000,00 milioni di euro per la prossima estrazione di sabato 28 maggio, frantumando il record di montepremi più alto di sempre detenuto dalla sestina vincente centrata a Lodi il 13 agosto 2019. Ancora latitano i punti ‘6’ e ‘5+1’, ma stasera c’è chi sta festeggiando per aver centrato 5 numeri della combinazione vincente. I fortunati 7 giocatori del punto ‘5’ vincono un premio da 32.599,55 euro ciascuno. Quattro di loro hanno vinto grazie a una giocata Quick Pick. Non sai come giocare il Quick Pick del SuperEnalotto? Giocare è semplicissimo: seleziona l’importo, sarà il terminale a scegliere i numeri per te! Scopriamo qual è la combinazione fortunata che ha fruttato ai fortunati 7 vincitori del punto ‘5’ un bel gruzzoletto di oltre 30.000€. La sestina vincente del concorso di oggi 26 maggio 2022 è: 32, 87, 45, 14, 17, 10, Jolly 18, Superstar 70. Quanto vale il punto ‘6’ del prossimo concorso del SuperEnalotto? Il Jackpot raggiunge quota 211.700.000,00€. La cifra da Guinness World Record verrà assegnato alla prossima estrazione in caso di vincita del premio di prima categoria. Vuoi tentare la fortuna e provare a vincere il Jackpot milionario? Per partecipare al prossimo concorso SuperEnalotto è possibile giocare in tutte le ricevitorie abilitate, comodamente online via web sui siti autorizzati, oppure anche da app mobile, disponibile per iOS e Android.