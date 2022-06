Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 9 giugno 2022

Ultima estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti del 7 giugno 2022

Allacciate le cinture di sicurezza: il Jackpot del SuperEnalotto vola ancora più in alto, fino a quota 218.000.000 di euro!

La caccia alla sestina vincente non conosce sosta: è passato ormai più di un anno dall’ultimo ‘6’ centrato al SuperEnalotto, che regalò a un fortunato giocatore di Montappone in provincia di Fermo un premio a sei zeri da far girare la testa. Da quel fatidico 22 maggio 2021, estrazione dopo estrazione, il valore del Jackpot ha continuato a salire. Questa sera, martedì 7 giugno 2022, con il ‘6’ che si ostina a latitare, il premio di prima categoria sale a 218 milioni di euro. Scoprite qual è la combinazione numerica estratta nel concorso numero 68 di SuperEnalotto di oggi, martedì 7 giugno 2022. I risultati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto sono: 21, 31, 49, 69, 77, 90, Jolly 40, SuperStar 22. SuperEnalotto di oggi, gli importi vinti in tutta Italia In tre indovinano 5 dei numeri estratti stasera. A loro va il premio di 64.092,47 euro ciascuno. Si tratta di giocatori distribuiti tra Gravellona Toce (VB), Mede (PV) e Riva del Garda (TN). Le vincite sono state realizzate con due schedine a 5 pannelli e una schedina Quick Pick. Un ottimo risultato anche per i tre giocatori che hanno centrato il punto ‘4 Stella’ e che hanno indovinato 4 numeri della sestina più il numero SuperStar. Loro si aggiudicano un premio di 23.916 euro. Vuoi provare a vincere il Jackpot milionario in palio per il prossimo concorso del SuperEnalotto? Se anche tu vuoi metterti in gioco e sfidare la dea bendata, puoi convalidare la tua giocata rivolgendoti direttamente presso le ricevitorie abilitate, oppure online sui siti autorizzati o tramite la App ufficiale SuperEnalotto.