Numeri vincenti del SuperEnalotto del 16 maggio 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 11 maggio 2023

Quasi tutte piene di euro le categorie di vincita del Superenalotto, mancano le due più grandi. Sale il jackpot che va a cifra tonda. Euro in circolazione stasera nel Paese.

L'appuntamento con le grandi vincite è rimandato, d'altronde non si gioca solo per quelle. Ci sono tutte le altre vincite da conoscere, quelle che comunque premiano i fortunati. Quelle che ci fanno consultare più volte le schedine, perché i grandi punti li vedi a colpi d'occhio, gli altri li controlli e li ricontrolli più volte. Fino a che non sei sicuro. Vediamo chi vince. Il Jackpot per il prossimo concorso di sabato 13 maggio continua la sua ascesa arrivando a 30 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 56 del SuperEnalotto di giovedì 11 maggio 2023: 1, 6, 35, 48, 62, 65, Jolly 43, SuperStar 83. SuperEnalotto le vincite di oggi Questa sera l'estrazione di metà settimana se lascia a bocca asciutta chi pretendeva di più premia invece chi azzecca dai punti medi in giù. Cinque giocatori con il punto '5' in schedina vincono 42.674,63 euro. Mentre al Numero SuperStar è solo il piccolo ma coraggioso punto '3 Stella' ad arrivare con il suo premio di 2.759 euro per novantatré scommettitori. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di sabato 13 maggio per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 57 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.