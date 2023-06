Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 giugno 2023

Niente da fare per tutti coloro che aspettano sempre il '6', stasera non è stato indovinato. Per una notizia negativa, due positive più importanti: sale il montepremi e tanti altri euro si distribuiscono con gli altri punti.

Estrazione di mezza settimana, la prima della nuova stagione estiva che finalmente è entrata anche ufficialmente oltre che di fatto. La dea bendata ha preferito serbare i colpi grossi per il futuro. Cioè quando? Non si sa, tutti possono provare anche con giocate minime a indovinare la sestina che tre volte a settimana si compone sempre di numeri diversi, difficili da azzeccare. Puntiamo alle certezze come lo è il montepremi in salita. Il Jackpot del prossimo concorso, in programma per sabato 24 giugno, sale senza soluzione di continuità arrivando all'importante quota di 17 milioni di euro. Scopriamo ora la combinazione vincente del concorso numero 74 del SuperEnalotto di giovedì 22 giugno 2023. I numeri estratti sono: 21, 30, 38, 65, 67, 90, Jolly 77, SuperStar 7. SuperEnalotto, le vincite di oggi Il 'punto 5' è quello a cui la sorte, anche stasera come spesso accade, ha affidato il ruolo di punto maggiore dell'estrazione. Punto totalizzato da sei giocatori che in questo modo possono passare all'incasso di 33.363,83 euro. Al Numero SuperStar vige una diversa gerarchia: qui è il punto '4 Stella' che svetta più alto tra i suoi con 37.826 euro che premiano due soli giocatori con le schedine giuste. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a giocare al SuperEnalotto? Non perdere l'occasione di partecipare al prossimo concorso in programma per sabato 24 giugno. Desideri mettere alla prova la tua fortuna e ambire al Jackpot in palio per il concorso numero 75 del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati oppure affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.