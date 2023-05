Numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 maggio 2023

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 2 maggio 2023

Eccoci alla prima estrazione di maggio del SuperEnalotto. Le vincite riguardano i punti medi e bassi, assenti quelle più cospicue. Piove a macchia di leopardo in tutta Italia, anche euro.

Un nuovo mese da scoprire che, dopo i due recenti ponti festivi, ci avvicinerà all'estate. Il SuperEnalotto non si ferma mai, può spostare l'estrazione di un giorno ma c'è sempre. C'è per far giocare e distribuire, come sua mission, euro ai fortunati vincitori. Quando non esce il punto '6' il montepremi per il concorso successivo sale. Vediamo quanto. Il Jackpot per il prossimo concorso di giovedì 4 maggio continua la sua ascesa arrivando a 25,5 milioni di euro. Scopriamo quindi la sestina uscita questa sera; la combinazione vincente del concorso numero 52 del SuperEnalotto di martedì 2 maggio 2023: 17, 43, 60, 71, 86, 88, Jolly 16, SuperStar 49. SuperEnalotto le vincite di oggi Comunicata la sestina vincente con i due numeri di accompagnamento, la notizia della combinazione più alta indovinata questa sera vede il punto '5', centrato da sei giocatori, portare in tasca a questi 34.647,07 euro. E la notizia relativa al Numero SuperStar dice che qui il punto di vertice indovinato stasera è il '4 Stella'. Gli autori delle schedine vincenti sono due e si aggiudicano 55.696 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Per i giocatori del SuperEnalotto il prossimo appuntamento è con il concorso di giovedì 4 maggio per tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi della lotteria più famosa e diffusa d’Italia. Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il concorso numero 53 del SuperEnalotto? Scegli se convalidare la tua schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sulla App ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che le estrazioni del SuperEnalotto sono settimanali e si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.