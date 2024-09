Numeri vincenti del SuperEnalotto del 21 settembre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 19 settembre 2024

Se non è stato indovinato neanche il punto '5' potete ben immaginare com'è andata l'estrazione. Troppi big assenti, il montepremi gongola in ascesa.

Chi segue le nostre notizie sa quanto bene vogliamo al punto '5'. Lo ringraziamo per la sua opera assidua, lo stimiamo per il suo lavoro indefesso, lo difendiamo anche quando non vale poi tantissimo. Ma se è assente come stasera che possiamo dire? Lascia la luce dei riflettori al punto '4', poco abituato a tanta notorietà anche se lui, veramente, non è mai, mai, mai mancato. Domani è una giornata storica, vedremo se ciò potrà significare qualcosa (mi riferisco alla data del 1870 e a molte vie così intitolte in tutta Italia). Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 149 del SuperEnalotto di giovedì 19 settembre: 3, 13, 44, 45, 56, 61, Jolly 33, SuperStar 34. SuperEnalotto, le vincite di oggi Mmmmh, ai piani alti del SuperEnalotto non c'è nessuno. Non c'è il punto '6' di cui si sono perse le tracce, non c'è il punto '5+' sempre così altero, non c'è neanche il peraltro simpatico punto '5'. Gli onori della cronaca toccano al punto '4' sempre in ombra. Stasera è stato indovinato da quattrocentotrentanove giocatori che incassano 537,01 euro. Meglio di niente senz'altro ma... Al Numero SuperStar invece il punto '4 Stella' ha un suo bel vincitore che totalizza 53.701 euro. Rotondo e giocondo se ne va il montepremi che per il prossimo concorso arriva a quota 77,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 20 settembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.