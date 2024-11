Numeri vincenti del SuperEnalotto del 29 novembre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 21 novembre 2024

C'è un bel punto '5' stasera che apre la sfilata trionfale delle vincite del SuperEnalotto. Vincite che in assenza del punto '6' lasciano respira il montepremi che approfitta per crescere.

Quaranta giorni alla fine dell'anno e il punto '6' è ancora in debito con il Paese. Dai, è uscito solo due volte quest'anno, la metà dell'anno scorso, ma può essere. Ci dobbiamo aspettare un rush finale? Chi lo sa. Anche la strada più lunga comincia con un passo. Non c'entra moltissimo in realtà, ma fa pensare alla strada della pazienza da percorrere concorso dopo concorso. Stiamo a vedere cosa accade. Intanto subito dopo il punto '6' e il punto '5+' c'è grande positiva agitazione come sempre. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 185 del SuperEnalotto di giovedì 21 novembre: 4, 7, 20, 24, 41, 67, Jolly 85, SuperStar 35. SuperEnalotto, le vincite di oggi Parlare degli assenti al SuperEnalotto è come dire che mancano quelli che non si fanno vedere praticamente, quindi diventa quasi socntato. Invece la frizzantezza c'è, eccome. Il punto '5' indovinato da cinque giocatori vale 33.816,77 euro. Al Numero SuperStar c'è il punto '4 Stella', un habituè del gico, che porta quattro vincitori a totalizzare 13.878 euro. Come volete che vada per il montepremi? Bene, no? Infatti sale per la prossima estrazione a 34,7 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 22 novembre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.