Numeri vincenti del SuperEnalotto del 5 ottobre 2024

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 28 settembre 2024

Ultima estrazione di settembre senza pathos, mancano i grandi punti e quelli che ci sono non sono strabilianti. Montepremi, dove vuoi arrivare?

Attenti a domani, e non fate finta di non sapere perché. E' una di quelle date che si ricordano tutti tipo il 5 maggio (non conoscete neanche questa? Non ci credo). Domani le radio private vi ricorderanno qual è l'anniversario da festeggiare. Certo se domani ci fosse stata l'estrazione del SuperEnalotto e fosse uscito il punto '6' sarebbe stata tutta un'altra musica. Stasera andate al cinema, a teatro, guardate la tv, qualche film o qualche serie. Con questa estrazione lo spettacolo è altrove. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 155 del SuperEnalotto di sabato 28 settembre.: 4, 8, 28, 33, 34, 57, Jolly 27, SuperStar 88. SuperEnalotto, le vincite di oggi Non è una notizia ma una conferma: assente il punto '6', assente il punto '5+' la cronaca si ferma per parlare del punto '5'. Grazie al quale sette fortunati giocatori totalizzano 27.900,57 euro. Quota leggermente inferiore, al Numero SuperStar, è quella spettante all'unico vincitore che ha imbroccato il punto '4 Stella'; ossia 25.897,00 euro. Dal 10 maggio - ultima e unica uscita del punto '6' finora per quest'anno - il montepremi è aumentato di volta in volta fino ad arrivare agli attuali 82,7 milioni di euro a disposizione per la prossima estrazione. A ottobre. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 1 ottobre del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.