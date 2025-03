Numeri vincenti del SuperEnalotto del 18 marzo 2025

Questa sera, nella prima estrazione della seconda metà di marzo, si registrano quattro vincite di rilievo. Il jackpot cresce e si avvia verso i novanta milioni di euro, se il punto '6' non dovesse essere indovinato prima. L'assenza del punto '5+' è compensata da una parte dal punto '5' e dall'altra - quella del Numero SuperStar - dal punto '4 Stella'. Due punti spesso portatori di belle notizie per chi li indovina. Piemonte, Veneto, Lombardia e Lazio le regioni dei vincitori.

Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 44 del SuperEnalotto di martedì 18 marzo: 1, 64, 73, 79, 80, 86, Jolly 39, SuperStar 68.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Nella scia della lunga assenza del punto '6' e di quella intermittente a pause variabili del punto '5+' si inserisce un'estrazione che vede punti rilevanti al SuperEnalotto e al Numero SuperStar. Al SuperEnalotto il punto '5' è stato indovinato da due giocatori che totalizzano 89.767,76 euro a TORINO (TO) presso il punto vendita TABACCHI situato in CORSO NOVARA, 2; e a CASALE DI SCODOSIA (PD) presso la TABACCHERIA ROSSI situato in VIA ROMA, 76. Al Numero SuperStar ci sono due punti '4 Stella' che vincono entrambe anche un punto '4'. I punti '4 Stella' stasera valgono 52.035,00 euro e provengono da CASTELLEONE (CR) presso il punto vendita EDICOLA CRISTINA situato in VIA BRESSANORO, 40; e da CAVE (RM) presso LA TABACCHERIA DELLA FORTUNA situato in VIA GIUSEPPE CLEMENTI, 18. Il jackpot per la prossima estrazione vale 88,2 milioni di euro.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 20 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore.

Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.