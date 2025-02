Numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 febbraio 2025

Numeri vincenti del SuperEnalotto del 20 febbraio 2025

A furia di chiamarlo, stuzzicarlo e blandirlo, il punto '5+' è uscito. Lì dove il Carnevale si sente più forte. Non so quanto costi una gondola, ma qui volendo se ne compra più d'una. A queste battute il montepremi ride e sale.

Carnevale, amato e odiato. Belle le maschere, brutto lo sporco per terra. Bello il divertimento, soprattutto dei bambini, brutto il clima internazionale che stiamo vivendo. Bello sempre il SuperEnalotto e non solo a Carnevale ma tutto l'anno. Semel in anno licet insanire (una volta l'anno è lecito fare un po' di pazzie) l'avrà detto probabilmente il vincitore di questa sera che - anche se non comprerà gondole - non potrà esimersi da qualche spesa insolita. Evviva: salute, allegria e amore a tutti (neanche fossi Branko). Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 29 del SuperEnalotto di giovedì 20 febbraio: 6, 19, 27, 63, 71, 77, Jolly 13, SuperStar 70. SuperEnalotto, le vincite di oggi Attenzione: il punto '6' non c'è, ma tutte le altre decine di premi di ogni ordine e categoria sì. Il punto '5+' stasera fa lo show: l'unico fortunato che l'ha azzeccato vince 542.140,87 euro. Abbiamo parlato di gondole perché la giocata è avvenuta a MIRANO (VE) nella TABACCHERIA GIORNALI QUADRIFOGLIO in VIA STAZIONE, 15. Un turista? Boh! Al Numero SuperStar invece c'è quella splendida routine del punto '4 Stella' i cui cinque scommettitori che l'hanno indovinato totalizzano 23.347 euro. Il montepremi legge queste notizie, si liscia il baffo (voi come lo immaginate?) e sale a 76,1 milioni di euro disponibili per l'eventuale sestina vincenti del prossimo consorso. Prossima estrazione SuperEnaltto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 21 febbraio del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.