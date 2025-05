SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 85 di giovedì 29 maggio 2025

Accade a diversi vincitori del SuperEnalotto, di qualsiasi categoria di premio, di non riscuotere la vincita conseguita. Si può trattare di amnesia, semplice distrazione o può purtroppo capitare di non trovare quel prezioso rettangolino cartaceo avuto in ricevitoria.

Anche per questo, quindi, parlando di SuperEnalotto, il gioco online si rivela ideale e sicuro: si può giocare in qualsiasi luogo, senza necessità di preoccuparsi della conservazione della schedina. La ricevuta di gioco così ottenuta non si perde ed è anche più semplice riscuotere i pochi o tanti euro vinti.

E' giunto il momento di controllare i numeri! Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti ha trovato!

La combinazione vincente del concorso numero 85 del SuperEnalotto di giovedì 29 maggio è: 27, 32, 51, 67, 71, 81. Numero Jolly 35, SuperStar 90

SuperEnalotto, le vincite di oggi

La fortuna questa sera ha trovato precise coordinate di "messa a terra", come si dice quando qualcosa di cui di parla in teoria diventa realtà tangibile. Perché, anche se non sono usciti né il punto "6" né il punto "5+", comunque il punto "5" di oggi troverà molto spazio sulla stampa. L'unico vincitore totalizza infatti 158.372,65 euro con una schedina giocata ad ANACAPRI (NA) presso il punto vendita NAUTILUS CAFFE' situato in VIA ORLANDI, 233/235. Al Numero SuperStar è il punto "4 Stella" che appare come più alto, in assenza dei suoi superiori. Anche qui c'è un solo vincitore che però, diversamente dal fortunato precedente, si aggiudica 45.003,00 euro.

Intanto il Jackpot continua a crescere, raggiungendo per la prossima estrazione 6,9 milioni di euro.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 30 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, venerdì 30 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.