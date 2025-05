SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 86 di venerdì 30 maggio 2025

Ogni estrazione è una storia a sé, e quando si avverano casualmente estrazioni simili consecutive - ma attenzione, stasera c'è anche un Numero SuperStar di rilievo - si rischia di confondersi un po'. Problema facilmente superabile con il gioco online che aiuta a tenere le idee in ordine e si rivela ideale e sicuro: si possono impostare i limiti di spesa per il gioco - ed in questo è un giocare responsabile - e allo stesso tempo conveniente (per che si possono avere promozioni, bonus e servizi personalizzati).

E' arrivato il momento di controllare i numeri! Smartphone o schedina alla mano, per scoprire se la fortuna ti ha trovato!

La combinazione vincente del concorso numero 86 del SuperEnalotto di venerdì 30 maggio è: 31, 34, 62, 63, 82, 87. Numero Jolly 81, Numero SuperStar 77.

SuperEnalotto, le vincite di oggi

Maggio è agli sgoccioli e sembra volersi far ricordare per estrazioni del SuperEnalotto assolutamente originali, generose e sempre ovviamente imprevedibili. Stasera non ci sono i grandi punti ma diventa grande il punto "5" che, indovinato da un solo giocatore, consente una vittoria di 120.435,71 euro. Con una giocata effettuata a TORRE DEL GRECO (NA) presso il punto vendita TABACCHI MADONNA situato in VIA NAZIONALE, 375, che si aggiudica anche un punto "4". Al Numero SuperStar anche c'è una vincita consistente; è quella di un solo giocatore che con il punto "4 Stella" totalizza 70.386,00 euro a SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) presso il punto vendita BIRRERIA DA MARCO situato in VIA DEL COLLIO, 21.

Intanto il Jackpot continua a crescere, raggiungendo per la prossima estrazione 7,7 milioni di euro.

Cosa fare quindi per controllare se si è uno dei fortunati? Verificare la propria giocata è semplicissimo: si può usare l’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite, controllare presso il proprio rivenditore di fiducia oppure accedere in tutta comodità al proprio conto gioco online.

Prossima estrazione SuperEnalotto

Vuoi provare a vincere il Jackpot in palio per il prossimo concorso di sabato 31 maggio del SuperEnalotto? Giocare al SuperEnalotto è semplicissimo, dopo aver scelto i tuoi sei numeri fortunati compresi tra 1 e 90 ti basterà individuare l’opzione che più fa per te.

Il metodo più classico è quello di recarsi in una ricevitoria autorizzata, ma con il digitale puoi decidere di giocare online tramite i siti web autorizzati oppure tramite le app dedicate per smartphone e tablet. Ricorda, se scegli il digitale, l’esperienza è ancora più vantaggiosa: vincite accreditate automaticamente, promozioni dedicate e strumenti pensati per un gioco comodo, sicuro e sempre responsabile.

L’appuntamento con la fortuna è alla prossima estrazione del SuperEnalotto, sabato 31 maggio 2025. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto si svolgono normalmente quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.