Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'8 aprile 2025

Seconda settimana di aprile per le estrazioni del SuperEnalotto. Nessuno ha indovinato i due punti maggiori; in mancanza del primo il jackpot balza in avanti.

Aprile avanza e il SuperEnalotto continua a creare vincitori su vincitori, a volte con il punto più alto della serata, altre volte con un Numero SuperStar che presenta vincite di entità maggiore. Non è così stasera, il punto '5' vale, in euro, circa un 50% in più rispetto al punto '4 Stella': questi i due punti più alti indovinati oggi. Scopriamo allora i numeri estratti nel concorso numero 56 del SuperEnalotto di martedì 8 aprile: 11, 20, 34, 46, 48, 90. Numero Jolly 68, Numero SuperStar 81. SuperEnalotto, le vincite di oggi Come accennato, il punto '6' e il punto '5+' non sono stati indovinati da nessuna delle numerosissime combinazioni giocate. In questo modo il punto '5' conquista il gradino più alto del podio delle vincite con quattro giocatori che totalizzano 43.147,56 euro. A seguire, nel Numero SuperStar, il punto '4 Stella' - molto regolare nelle sue uscite - che viene centrato da tre giocatori i quali si aggiudicano 28.112,00 euro. Il jackpot disponibile per la prossima estrazione di dopodomani sale a 17,4 milioni di euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di giovedì 10 aprile del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'app del tuo rivenditore. Per rimanere aggiornato sulle novità di SuperEnalotto, puoi fare riferimento all’app SuperEnalotto Verifica Vincite. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20:00.