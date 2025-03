Numeri vincenti del SuperEnalotto dell'8 marzo 2025

Estrazione molto simile a quella di ieri. Quote moderate e il Numero SuperStar ha un punto superiore a quello del SuperEnalotto. E come ieri, e anche molti concorsi precedenti, il montepremi sale.

La sorpresa non c'è, anzi c'è un dejavù (un qualcosa di "già visto") con l'estrazione di ieri. Così si chiude la prima settimana del SuperEnalotto di marzo, con un bilancio sempre e comunque positivo data la quantità di euro distribuita in tutta Italia e in tante categorie diverse di vincita. Continua la ricerca del punto '6', un percorso costellato di milioni di combinazioni giocate che però, anche se non arrivano a indovinare con precisione assoluta la sestina vincente, mietono interessanti premi. Scopriamo allora la combinazione vincente del concorso numero 39 del SuperEnalotto di sabato 8 marzo: 11, 16, 35, 59, 65, 87, Jolly 9, SuperStar 52. SuperEnalotto, le vincite di oggi Resta ancora latitante il punto '6' in questo nuovo anno di gioco, ed è per questo che, invece, continua a fare notizia il montepremi in progressiva ascesa. Per il prossimo concorso, il primo della settimana prossima, vale 84,2 milioni di euro. Assente il punto '6', assente il punto '5+', arriviamo a parlare del punto '5'. Ben dieci fortunati l'hanno indovinato totalizzando 20.377,37 euro. Mentre al Numero SuperStar abbiamo meno vincitori ma più euro assegnati con il punto più alto. In pratica: tre giocatori con il punto '4 Stella' si aggiudicano 29.939 euro. Prossima estrazione SuperEnalotto Vuoi provare a vincere il jackpot in palio per il prossimo concorso di martedì 11 marzo del SuperEnalotto? Hai diverse opzioni per giocare la tua schedina: puoi recarti presso una Ricevitoria autorizzata, utilizzare uno dei siti abilitati, affidarti all'App ufficiale del SuperEnalotto. Ricorda che le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00. Dal 2023 una quarta estrazione si tiene il venerdì, alla stessa ora, per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna.