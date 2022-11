SuperEnalotto bacia Aversa, Sant'Arpino, Agrigento, Siniscola e Trento con cinque vincite da punti 5 del valore di 57.813,71 euro

In palio per il prossimo concorso di sabato 5 novembre un Jackpot da 301.000.000,00 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 3 novembre, con il Jackpot che arriva a 301 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 5 novembre. È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto "5" da 57.813,71 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a: Aversa (CE) presso il punto vendita Sisal Rivendita Tabacchi situato in viale della Libertà 55 57. Sant’Arpino (CE) presso il punto vendita Sisal Caffetteria Marconi situato in via Marconi, 45. Agrigento (AG) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Cipolla situato in via Callicratide, 38. Siniscola (NU) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Fattacciu situato in via Sassari, 43. Trento (TN) presso il punto vendita Sisal Rivendita Tabacchi N 125 di Baratella Ivan situato in via Maccani, 36. La combinazione estratta è stata 10-15-37-40-43-59, Jolly 5, numero SuperStar 67. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 601.781 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.