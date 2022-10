Cercasi i vincitori dei premi da 50.000 €, assegnati per ciascuno dei concorsi speciali di Super Estate

Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 10, 12 o 14 ottobre, in base alla data del concorso giocato

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50.000€ grazie all’iniziativa speciale “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022). E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna. Dei 300 premi da 50.000€ assegnati, infatti, molti sono i fortunati che non hanno ancora riscosso la propria vincita: Ricorda: è importante verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. Di seguito le vincite non riscosse , raggruppate per concorso Estrazione n. 83 di martedì 12 luglio 2022 – sono 7 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 10 OTTOBRE 2022 Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione: CAMPANIA: Punto Vendita Sisal Tabaccheria Piccirillo, in Via Roma ang. Via Appia Antica, 46, Recale (CE) LIGURIA: Punto Vendita Sisal Tabaccheria Sansone, in Viale Giuseppe Garibaldi, 52, La Spezia (SP) EMILIA ROMAGNA: Punto Vendita Sisal Tabaccheria Gloria, in Strada Prov.le 61 6 bis km 5 Ciriano, Carpaneto Piacentino (PC) PIEMONTE: Punto Vendita Sisal Tabaccheria: in Via De Sanctis 47 B, Torino (TO) N. 3 VINCITE ONLINE Estrazione n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 – sono 7 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 12 OTTOBRE 2022 Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione: PUGLIA: Punto Vendita Sisal Riv. Tabacchi n. 12, in Corso Di Vittorio, 93, Gravina in Puglia (BA) LAZIO: Punto Vendita Sisal Non Solo Tabacchi, in Via Andersen, 155, Roma (RM) LAZIO: Punto Vendita Sisal Tabacchi, in Piazza XIX Marzo ANG. Corso della Repubblica 1 235, Cisterna di Latina (LT) SICILIA: Punto Vendita Sisal Tabacchi Mattaliano, in Via A. Veneziano, 34, Palermo (PA) LOMBARDIA: Punto Vendita Sisal Tabaccheria, in Vicolo Calusca, 1, Milano (MI) EMILIA ROMAGNA: Punto Vendita Sisal Sunrise Bar, in Via Persiceto, 19, Anzola Dell'Emilia (BO) N. 1 VINCITA ONLINE Estrazione n. 85 di SABATO 16 luglio 2022 – sono 9 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 14 OTTOBRE 2022 Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione: VENETO: Punto Vendita Sisal Tabaccheria Munari, in Via Vallesella, 1, Borgo Veneto (PD) VENETO: Punto Vendita Sisal Tabacchi, in Via Sandro Gallo, 118, Venezia (VE) VENETO: Punto Vendita Sisal Caldogno (VI), in Via Ponte Marchese, 116, Caldogno (VI) LOMBARDIA: Punto Vendita Sisal Millennium Caffè, in Via Dei Mille, 94 96, Brugherio (MB) EMILIA ROMAGNA: Punto Vendita Sisal Tabacchi Ricci, in Viale Dante, 281 ,Riccione (RN) TOSCANA: Punto Vendita Sisal Tabaccheria, in Via Santander, 2, Porto Azzurro (LI) SARDEGNA: Punto Vendita Sisal Tabacchi Brambilla, in Via XX Settembre 65, Cagliari (CA) SICILIA: Punto Vendita Sisal Tabacchi Riv. 2, in Via Campobello, 157, Licata (AG) LAZIO: Punto Vendita Sisal Tabacchi Giuseppucci, in Via Torre Clementina 112, Fiumicino(RM)