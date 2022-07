SuperEnalotto: vincite a Santa Margherita Ligure e Roma (RM)

SuperEnalotto bacia Milano (MI), Capo Rizzuto (KR), Villasimius (SU) e Acquaviva delle fonti (BA) con quattro vincite da punti 5 del valore di 57.937,33 €

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 244.700.000,00 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 26 luglio, con il Jackpot che arriva a 244,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 28 luglio. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 57.937,33 euro. La giocata vincente è stata convalidata a: Milano (MI) presso il punto vendita Sisal Miani Tabacchi situato in piazza Miani, 2. Villasimius (SU) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Pais situato in via Umberto I, 38. Isola di Capo Rizzuto (KR) presso il punto vendita Sisal La Ghiottona di Ritacco Carmelo situato in via Risorgimento SN. Acquaviva delle Fonti (BA) presso il punto vendita Sisal Chantilly Cafè situato in via Maselli Campagna, 13. La combinazione estratta è stata 8- 31- 34- 44- 56- 77, Jolly 36, numero SuperStar 9. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 491.365 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.