Vincita a Brescia

Vincita a Porlezza, Messina, Fiumicino e online

In palio per il prossimo concorso di giovedì 29 giugno un Jackpot da 18.800.000,00 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 27 giugno, con il Jackpot che arriva a 18.8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 29 giugno 2023. È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punti 4 con Super Star e 1 punto 4 del valore complessivo di 56.439,81 euro convalidate a: Messina (ME) presso il punto Vendita Sisal Bar Tabacchi situato in Viale Europa, 38. Porlezza (CO) presso il punto Vendita Sisal Bar Tabacchi Corona situato in Via Ceresio, 41/A. Fiumicino (RM) presso il punto Vendita Sisal Bar Brescia situato in Via del Centro Breccia, 2. In più una vincita centrata tramite una giocata online. La combinazione vincente è stata 31, 46, 57, 70, 71, 80 J 75, SS 8. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 352,003 vincite. L’ultimo "6" da 42,9 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 con una schedina di soli 1 euro! Congratulazione ai vincitori!