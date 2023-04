SuperEnalotto bacia Gradisca D'Isonzo (GO), Monteprandone (AP) e Napoli (NA) con una vincita da punti 5 del valore di 73.295,56 €

SuperEnalotto bacia Gradisca D'Isonzo (GO), Monteprandone (AP) e Napoli (NA) con una vincita da punti 5 del valore di 73.295,56 € In palio per il prossimo concorso di sabato 15 aprile un Jackpot da 17.000.000,00 euro Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 13 aprile, con il Jackpot che arriva a 17 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 15 aprile. È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto "5" da 73.295,56 euro. La giocata vincente è stata convalidata a: Gradisca D’Isonzo (GO) presso il punto vendita Sisal Newspaper Express di Dennis Valdr situato in via Dante Alighieri, 26. Monteprandone (AP) presso il punto vendita Sisal Bar Palmarino situato in viale A. De Gasperi 301 303. Napoli (NA) presso il punto vendita Sisal Bar Nappi situato in via dell’Epomeo 525 527. La combinazione vincente è stata 2, 11, 42, 73, 76, 90, J 55, SS 35. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 534.849 vincite. L’ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it. Congratulazioni al vincitore 🍀