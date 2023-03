Vincita a Roma, Palermo e Casalpusterlengo

SuperEnalotto: vincite a Ospedaletti, Mirano, San Vito dei Normanni e Taranto

In palio per il prossimo concorso di sabato 18 marzo un Jackpot da 70.200.000,00 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 16 marzo, con il Jackpot che arriva a 70,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 18 marzo. È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto "5" da 59.503,17 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a: Ospedaletti (IM) presso il punto vendita Sisal GE548 situato in via XX Settembre, 41. Mirano (VE) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via XX Settembre, 14. San Vito dei Normanni (BR) presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi D’Agnano situato in via Brindisi, 125. Taranto (TA) presso il punto vendita Sisal Simonetti Pietro situato in via Umbria, 186. La combinazione vincente è stata 25, 28, 36, 45, 48, 86, J 50, SS 51. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 476.109 vincite. L’ultimo "6", da oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi.