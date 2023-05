Vincita da punti 4 SuperStar e 4

In palio per il prossimo concorso di martedì 16 maggio un Jackpot da 31.100.000,00 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 13 maggio, con il Jackpot che arriva a 31,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 16 maggio 2023. È festa però per il fortunato che ha centrato 1 punti 4 SS e 1 punti 4 da 54.934,91 euro complessivi. La giocata vincente è stata convalidata a Rimini (RN) presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria Romani, situato in Via Popilia,5. Ma i premi non finiscono qui! SuperEnalotto bacia ben tre fortunati in provincia di Asti, che hanno centrato nella stessa ricevitoria un punto “4SuperStar e un punto “4” totalizzando 54.934,91 euro complessivi ciascuno. Le tre giocate vincenti sono state convalidate a Montemagno (AT) presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria, situato in Via Principessa Jolanda, 19. La combinazione vincente è stata 3,31,35,57,82,84, J 68, SS 16. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 521.578 vincite. Congratulazioni ai vincitori!