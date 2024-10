Vincita da 5+0 punti online

Vincita da 5+0 punti a Roma (RM)

In palio per il concorso di questa sera venerdì 18 ottobre, un Jackpot da 19.000.000€

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 165 di giovedì 17 ottobre, con il Jackpot che arriva a 19 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 18 ottobre 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 55.844,85 euro. La giocata vincente è stata realizzata a ROMA (RM) presso il punto di vendita Sisal Bar Pompili situato in Via Pio IX, 132. La combinazione vincente è stata: 2 – 23 – 24 – 42 – 46 – 88 – J 61 – SS 27. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 17 ottobre ha assegnato ben 394.100 vincite. Congratulazioni al vincitore!