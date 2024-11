Vincita da 5+0 punti a San Donà di Piave (VE)

In palio per il concorso di questa sera lunedì 4 novembre, un Jackpot da 26.300.000€

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 173 di giovedì 31 ottobre, con il Jackpot che arriva a 26,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera lunedì 4 novembre 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 173.413,60 euro. La giocata vincente - di soli 1,5 € - è stata realizzata a San Donà di Piave (VE) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Trevisiol situato in Via XIII Martiri, 110. La combinazione vincente è stata: 18 – 40 – 55 – 58 – 71 – 85 – J 46 – SS 46. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 31 ottobre ha assegnato ben 333.550 vincite. Congratulazioni al vincitore!