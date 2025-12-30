SuperEnalotto regala emozioni con la Bacheca dei Sistemi: vinti 694.726,00€
Centrati 10 punti 4SS e 10 punti 4 e 40 punti 3SS! 🎯
I fortunati giocatori di SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che gli permetterà di realizzare tanti progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Bacheca dei Sistemi
📅 cc. n° 207 di lunedì 29/12/25
🎯 10 punti 4SS, 10 punti 4, 40 punti 3SS
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dciembre è stata conseguita una vincita con 10 punti 4SS, 10 punti 4, 40 punti 3SS da 694.726,00€.
Diviso in 84 cedole a caratura da 30€, ciascuna cedola vince circa 8.270,00€
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
Scopri dove giocare a SuperEnalotto
A Caronno Pertusella sono stati centrati
3 punti 4SS e 3 punti 4 e 4 punti 3SS da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Centrati tre punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà di realizzare i loro progetti e desideri.