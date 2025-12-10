SuperEnalotto premia Cairo Montenotte: vinti 82.289,81€
A Cairo Montenotte è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Cairo Montenotte
📅 cc. n° 196 di martedì 9/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Edicola Viglione situato in Corso Brigate Partigiane, 18/20
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 196 di martedì 9 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 82.289,81€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 9 dicembre ha assegnato 327.411 vincite.
