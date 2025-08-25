storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
GIOCA ONLINE
storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
close
Cosa stai cercando?
Digita la tua ricerca nella barra e scegli se vedere tutti i risultati o solo quelli relativi a uno gioco specifico
search highlight_off
search highlight_off
Facebook Twitter mail print
Vincitori

SuperEnalotto premia Cesena: vinti 183.771€

A Cesena (FC) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-25-08_02.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
25 Agosto 2025

Giocata vincente

🏆

📍 Cesena (FC) 
📅 cc. n°134 di venerdì 22/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Tabacchi & CO in Via Ungaretti, 282

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di venerdì 22 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 183.771,32€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 22 agosto ha assegnato 275.961 vincite.  

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

online
App
ricevitoria
1744x544_responsabile_hero_dsk_benefit.jpg

placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Soraga di Fassa: vinti 183.771€

A Soraga di Fassa (TN) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 25 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Cesena: vinti 183.771€

A Cesena (FC) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 25 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Uggiate-Trevano: vinti 132.347€

A Uggiate-Trevano (CO) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 20 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Ugento: vinti 80.237€

A Ugento (LE) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 18 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Casal Velino: vinti 80.237€

A Casal Velino (SA) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 18 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia l'online: vinti 15.900€

Centrato un 5+0 da capogiro con una giocata online su Sisal!🎯 Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 13 Agosto 2025