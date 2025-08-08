storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Vincitori

SuperEnalotto premia Cupello: 80.519,97€

A Cupello (CH) centrato 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-08-08_cupello.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
8 Agosto 2025
close

Giocata vincente

🏆

📍 Cupello (CH)
📅 cc. n° 125 di giovedì 07/08/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto vendita Sisal Tabacchi situato in Via Istonia, 128

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 125 di giovedì 07 agosto è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 80.519,97€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 07 agosto ha assegnato 302.736 vincite.. 

