SuperEnalotto premia Grinzane Cavour: vinti 82.289,81€
A Grinzane Cavour è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Grinzane Cavour
📅 cc. n° 196 di martedì 9/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Tabaccheria Farinetti situato in Via Piana Gallo, 8 D
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 196 di martedì 9 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 82.289,81€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 9 dicembre ha assegnato 327.411 vincite.
