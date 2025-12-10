storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
Vincitori

SuperEnalotto premia Grinzane Cavour: vinti 82.289,81€

A Grinzane Cavour è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

10 Dicembre 2025
Giocata vincente

🏆

📍 Grinzane Cavour
📅 cc. n° 196 di martedì 9/12/25
🎯 1 punto 5
🏪 Punto di vendita Sisal Tabaccheria Farinetti situato in Via Piana Gallo, 8 D

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 196 di martedì 9 dicembre è stata conseguita una vincita con 1 punto 5 da 82.289,81€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 9 dicembre ha assegnato 327.411 vincite.  

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

Vincitori
