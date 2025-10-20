SuperEnalotto premia Lentate sul Seveso: vinti 397.611,55€
A Lentate sul Seveso (MB) è stato centrato un 5+1 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Lentate sul Seveso (MB)
📅 cc. n° 166 di venerdì 17/10/25
🎯 punti 5+1
🏪 Punto vendita Sisal Ricevitoria Tabaccheria Bar situato in Via Nazionale dei Giovi, 132
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 166 di venerdì 17 ottobre è stata conseguita una vincita con punti 5+1 da 397.611,55€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 ottobre ha assegnato 371.136 vincite.