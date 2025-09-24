SuperEnalotto premia Matera: vinti 111.176€
Giocata vincente🏆
📍 Matera (MT)
📅 cc. n° 152 di martedì 23/09/25
🎯 2 punti 5 e 5 punti 4
🏪 Punto vendita Sisal Bar Fenice in Via Cappuccini, 44
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 152 di martedì 23 settembre è stata conseguita una vincita con 2 punti 5 e 5 punti 4 da 111.176,73€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 23 settembre ha assegnato 418.182 vincite.
