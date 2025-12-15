SuperEnalotto premia l’online: vinti 33.374,13€
Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 198 di venerdì 12/12/25
🎯 punti 5
🏪 Sisal.it
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 198 di venerdì 12 dicembre è stata conseguita una vincita punti 5 da 33.374,13€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 12 dicembre ha assegnato 293.821 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
Gioca a SuperEnalotto online
Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.
A San Giorgio A Cremano è stato centrato un 1 punto 5 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.