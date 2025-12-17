storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Vincitori

SuperEnalotto premia l’online: vinti 21.825,52€

Centrato un punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-online-17-12-2025.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
17 Dicembre 2025
Giocata vincente

🏆

📍 Online
📅 cc. n°200 di martedì 16/12/25
🎯 punti 5

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 200 di martedì 16 dicembre è stata conseguita una vincita punti 5 da 21.825,52€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 16 novembre ha assegnato 380.187 vincite.

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Gioca a SuperEnalotto online

Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.

Registrati
SuperEnalotto premia l’online: vinti 21.825,52€

