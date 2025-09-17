SuperEnalotto premia l'online: vinti 27.720€
Centrato un 5+0 da capogiro con una giocata online su Sisal!🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 148 di martedì 16/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Sisal.it
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 148 di martedì 16 settembre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 27.720,75€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 16 settembre ha assegnato 432.507 vincite.
