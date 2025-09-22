Vincitori
SuperEnalotto premia l'online: vinti 24.904€
22 Settembre 2025
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 150 di venerdì 19/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Sisal.it
Combinazione vincente
Jolly
SuperStar
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 150 di venerdì 19 settembre sono state realizzate due vincite con punti 5+0 da 24.904,54€ ciascuna.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 19 settembre ha assegnato 310.702 vincite.
Vincitori
SuperEnalotto premia San Giovanni Lupatoto: vinti 83.408€
A San Giovanni Lupatoto (VR) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
3 Settembre 2025