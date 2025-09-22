storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
Vincitori

SuperEnalotto premia l'online: vinti 24.904€

872x490-News-Vincitori-SE-online-22-09.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
22 Settembre 2025

Giocata vincente

🏆

📍 Online
📅 cc. n° 150 di venerdì 19/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Sisal.it

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 150 di venerdì 19 settembre sono state realizzate due vincite con punti 5+0 da 24.904,54€ ciascuna.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 19 settembre ha assegnato 310.702 vincite. 

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

