Vincitori

SuperEnalotto premia l’online: vinti 23.710,72€

Centrato un 5+1 da capogiro con una giocata online🎯
Il fortunato giocatoro SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-online-26-11.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
26 Novembre 2025
close

Giocata vincente

🏆

📍 Online
📅 cc. n° 188 di martedì 25/11/25
🎯 punti 5+1
🏪 Sisal.it

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 188 di martedì 25 novembre è stata conseguita una vincita con punti 5+1 da 23.710,72€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 25 novembre ha assegnato 411.804 vincite.

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

vantaggi_gioca_online_new.png

Gioca a SuperEnalotto online

Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.

Registrati

Vincitori
north_east
