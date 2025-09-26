SuperEnalotto premia l'online: vinti 32.536€
Centrato un 5+0 da capogiro con una giocata online su Sisal.it!🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n° 153 di giovedì 25/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Sisal.it
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 153 di giovedì 25 settembre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 32.536,27€.
La vincita SuperEnalotto, con 1 punto 5, è stata realizzata grazie a una giocata online su Sisal.it.
