SuperEnalotto premia l'online: vinti tre punto 5 dal valore di 15.137,39€ ciascuno
Centrati tre punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà di realizzare i loro progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Online
📅 cc. n°206 di sabato 27/12/25
🎯 punti 5
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 206 di sabato 27 dicembre sono state conseguite tre vincite punti 5 da 15.137,39€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 16 novembre ha assegnato 380.187 vincite.
E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?
Gioca a SuperEnalotto online
Vivi la tua esperienza di gioco anche online!
Scopri tutti i vantaggi dedicati.
Centrati tre punto 5 da capogiro con una giocata online🎯
I fortunati giocatori SuperEnalotto si sono aggiudicati una vincita importante che permetterà di realizzare i loro progetti e desideri.