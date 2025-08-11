storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Vincitori

SuperEnalotto premia l'online: vinti 384.053€

Centrato un 5+1 da capogiro con una giocata online su Sisal!🎯
Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-online-11-08.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
11 Agosto 2025

Giocata vincente

🏆

📍 Online
📅 cc. n° 126 di venerdì 08/08/25
🎯 punti 5+1
🏪 Sisal.it

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 126 di venerdì 8 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+1 da 384.053,44€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 8 agosto ha assegnato 244.482 vincite. 

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

