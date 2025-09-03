SuperEnalotto premia Roma: vinti 83.408€
A Roma è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
Giocata vincente🏆
📍 Roma (RO)
📅 cc. n° 140 di martedì 2/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Caffè Vintage in Via Torre di Mezza Via, 35
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 140 di martedì 2 settembre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 83.408,24€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 2 settembre ha assegnato 348.799 vincite.
