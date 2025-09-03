storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
Jackpot
GIOCA ONLINE
storefrontAREA RIVENDITORI ONLINE
close
Cosa stai cercando?
Digita la tua ricerca nella barra e scegli se vedere tutti i risultati o solo quelli relativi a uno gioco specifico
search highlight_off
search highlight_off
Facebook Twitter mail print
Vincitori

SuperEnalotto premia San Giovanni Lupatoto: vinti 83.408€ ​

A San Giovanni Lupatoto (VR) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

872x490-News-Vincitori-SE-03-09.jpg
where_to_vote Milano
|
date_range
3 Settembre 2025
close

Giocata vincente

🏆

📍 San Giovanni Lupatoto (VR)
📅 cc. n° 140 di martedì 2/09/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Jingle Bell S.N.C. in Via Benvenuto Cellini, 4. 

Combinazione vincente
Jolly
SuperStar

Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 140 di martedì 2 settembre è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 83.408,24€.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 2 settembre ha assegnato 348.799 vincite.  

E se la fortuna baciasse proprio te la prossima volta?

Scopri dove giocare a SuperEnalotto

online
App
ricevitoria
1744x544_sostenibile_hero_dsk_benefit.jpg

placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Roma: vinti 83.408€ ​

A Roma è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 3 Settembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia San Giovanni Lupatoto: vinti 83.408€ ​

A San Giovanni Lupatoto (VR) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 3 Settembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia l'online: vinti 30.161€

Centrato un 5+0 da capogiro con una giocata online su Sisal!🎯 Il fortunato giocatore SuperEnalotto si è aggiudicato una vincita importante che permetterà di realizzare i suoi progetti e desideri.

date_range 1 Settembre 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Padova: vinti 78.351€

A Padova (PD) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 29 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Cesena: vinti 183.771€

A Cesena (FC) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 25 Agosto 2025
placeholder
Vincitori
north_east
SuperEnalotto premia Soraga di Fassa: vinti 183.771€

A Soraga di Fassa (TN) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯 La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.

date_range 25 Agosto 2025