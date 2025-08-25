Vincitori
SuperEnalotto premia Soraga di Fassa: vinti 183.771€
A Soraga di Fassa (TN) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
25 Agosto 2025
Giocata vincente🏆
📍 Soraga di Fassa (TN)
📅 cc. n°134 di venerdì 22/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Euroluce WM Srl in Strada Da Molin, 31
Combinazione vincente
Jolly
SuperStar
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di venerdì 22 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 183.771,32€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 22 agosto ha assegnato 275.961 vincite.