Vincitori
SuperEnalotto premia Ugento: vinti 80.237€
A Ugento (LE) è stato centrato un 5+0 da capogiro! 🎯
La persona che ha giocato a SuperEnalotto si è aggiudicata una vincita importante che le permetterà di realizzare alcuni suoi progetti e desideri.
18 Agosto 2025
Giocata vincente🏆
📍 Ugento (LE)
📅 cc. n° 130 di sabato 16/08/25
🎯 punti 5+0
🏪 Punto vendita Sisal Emporio Adriana in Corso Uxentum Angolo Via Re Pirro, SNC
Combinazione vincente
Jolly
SuperStar
Nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 130 di sabato 16 agosto è stata conseguita una vincita con punti 5+0 da 80.237,17€.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 16 agosto ha assegnato 382.123 vincite.